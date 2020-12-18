媒體人金恆煒18日投書表示，國家人權委員會與台北政經學院「都是怪胎」，新竹清華大學特地發聲明表示，金恆煒文章為了連結政治議題也就是國家人權委員會，不以具體事證為基礎，而牽連到清大並公然謾罵該校辦學，清大鄭重抗議。

「台北政經學院」是今年5月由企業家林陳海捐款台幣30億，新竹清華大學與財團法人台北政經學院基金會合作成立的「校中校」，將從明年也就是110學年度開始招生，其中國際生將占三分之二以上，採全英語授課，未來畢業生將獲頒清大博碩士學位證書。當天教育部長潘文忠並親臨致詞。

金恆煒18日以清華大學學生議會連署抗議「台北政經學院」設立的正當性開題，批評國家人權委員會跟台北政經學院一樣「都是怪胎」。對此清大不滿表示，該校辦學自主，不受任何捐款人影響。且與清大簽約的台北政經學院基金會已說明，目前30億捐款已全數捐入該基金會並完成信託，捐款人只負責捐錢、不會參與學院運作。基金會的功能則是負責管理基金，每年定期撥孳息的85％以上支持清華大學台北政經學院辦學。基金會的募款來源並不侷限單一，也將爭取獲得其他捐款。

清大表示，清華大學現有的10個學院其實都是校中校；清大以「院核心」的理念來運作，各學院在招生選才、學位授予、彈性薪資、甚至研究生的學雜費訂定方面，都可以有自主而不同的做法，已經行之有年。此外台北政經學院的教師聘任一切依循教師聘任程序，毫無疑義。

清大表示金恆煒文中錯誤甚多，如朱雲漢僅在台北政經學院籌備之初代理一小段時間的院務，目前是由清大教授出任副院長代理院務。台北政經學院第一任院長目前還在校內聘任程序，可望在明年初上任。

清大表示該校辦學始終堅持學術獨立自主，不受學校任何一位捐款人的外力影響，也希望政治人物不要來干涉本校辦學，維持大學學術與教育的乾淨空間。

台北政經學院基金會針對清華大學台北政經學院TSE辦學經費來源及相關運作發表聲明，表示林陳海先生捐款都是以個人財產，而非寶佳企業。

(旺報 )