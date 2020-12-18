韓國大熱夯劇《Penthouse上流戰爭》自開播前就備受注目，一開頭以清雅藝高聲樂入學首席少女的死因作為鋪陳、三位女主角與丈夫們之間的感情糾葛、橫跨兩代的愛恨情仇貫串全劇，懸疑弔詭的劇情與流暢的節奏，讓觀眾每週都忍不住瘋狂敲碗想看下一集。

狗血劇教母金編新作《Penthouse上流戰爭》從第一集就開始抓住觀眾矚目，收視節節上升，最新一集收視率來到23.3%，誇張劇情討論度佔領電視排行榜居高不下，更讓李智雅、金素妍，柳真三位40代的女星再次翻紅，可謂2020韓劇的大贏家。

《Penthouse上流戰爭》劇情描述清雅藝高未來的理事長千書真（金素妍 飾）當年為了與同學吳允熙（柳真 飾）爭奪清雅藝術節大賞，在兩人打架時裝作被吳允熙打傷，讓對方失去競爭的機會。後來更運用家族財力，製造吳允熙與男友的矛盾後趁機介入，並與河允徹（尹鐘焄 飾）步入禮堂。

在婚後多年彼此疲累的情況下，渴求愛的千書真，與同住在高級住宅大樓「赫拉宮」的鄰居，頂樓住戶朱丹泰（嚴基俊 飾），開啟一段浪漫外遇。而朱丹泰的妻子沈秀蓮（李智雅 飾），被告知自己與前夫所生、躺在醫院隱藏多年的女兒並非親生，一路追查之下，竟發現過世的清雅藝高聲樂入學首席少女，才是自己的女兒，並且她的死可能與朱丹泰和千書真有關，為了找出真兇，沈秀蓮開始設套，並在因緣際會下將「千書真的世仇」吳允熙扯了進來。

此時脫離聲樂許久的吳允熙，正為了女兒的聲樂夢再次與千書真宣戰，卻因無權無勢而屢遭挫敗，直到沈秀蓮明裡暗裡地伸出「援手」，終於讓吳允熙住進了上流社會都望塵莫及的「赫拉宮」。雖然沈秀蓮為了復仇接近並利用吳允熙，當她看到吳允熙對女兒的愛，讓她想起從未親手照顧就逝去的女兒閔雪雅（趙秀敏 飾），逐漸對吳允熙真心相待，丈夫都外遇，且男人都被千書真搶走，相同遭遇的兩人揪團對抗千書真。

中華電信MOD354頻道《龍華影劇台》，將於2020年12月21日起平日晚上8點，跟播韓劇《Penthouse 上流戰爭》。

(中時新聞網)