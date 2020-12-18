新職業籃球P+聯盟日前驚爆包含台新夢想家混血球星譚傑龍在內多位球員私下不雅影片與截圖外流，原本警方已掌握至少有2名球星受害，但不法份子卻疑似對外放話，恐有20名球星及60段影片外流，刑事局已查出特定對象追查。

刑事是在12月6日接獲報案，警方目前已知有兩名球員日前接到恐嚇電話，歹徒以迂迴、暗示的語氣向球員威脅表示手中握有他們的私密影片，但並未明確說出勒索金額，球員看到相關截圖，才赫然發現是3年前遭人截錄的影片，依被害球員說法，警方懷疑至少有兩名以上球員被害。

但是案情似乎愈滾愈大，就在譚傑龍報案後，不法份子疑似報復性的對外放話，並將影片流出，顯示還有更多包括P+聯盟及SBL在內，超過20名以上的60段影片外流。為此警方加快偵辦腳步，目前已透過外流網址追查到特定對象

現年20歲、擁有英國與台灣血統的譚傑龍，身高203公分，被視為中華隊未來的明日之星，2015年代表中華隊打過U16青年亞錦賽、2016年U17世界青年錦標賽、2018年U18青年亞錦賽、2019年瓊斯盃代表加拿大隊參賽，今年8月放棄旅外機會返國加盟夢想家，即將在P+聯盟展開職業球員生涯。

P+聯盟與夢想家發出聲明表示，譚傑龍3年前受數位性別暴力及網路桃色視訊詐騙，並遭有心人士惡意盜錄，日前已至刑事局報案，不但要對散播者訴諸法律，刑事局也已朝違反《兒童及少年性剝削防制條例》方向偵辦。

P. LEAGUE+聯盟也鄭重發表聲明如下

⼀、P. LEAGUE+ 與受害球員站在同⼀陣線，對有⼼散播者訴諸法律⾏動絕不寬貸 P. LEAGUE+ 於電視台報導前即已獲悉年輕球員遭 數位性別暴⼒與網路桃⾊詐騙傳聞，聯盟調查後確有年輕球員受害，但亦有真偽參半情節，針對確實受害者，除⽴即提供確實受害球員相關協助包含法律意⾒外，聯盟呼籲愛惜台灣運動環境、在意數位性別暴⼒的朋友們，拒絕且主動勸阻有意者散布任何猥褻⽂字、⾳訊、影像等任何形式資訊，聯盟也與所有受害的球團、球員站在同⼀陣線，對有⼼散播者提出法律⾏動，也會積極與教育部、警政署參與相關專案以確保聯盟⽐賽的絕對專業性與公正性。

⼆、呼籲握有相關影⽚之報導媒體，應善盡查證並主動提供檢調所有事證 本事件受害球員，除將在聯盟跟球團協助下，依具體涉及刑事責任⾏為，提出刑事告訴外，近來以 Deepfake(深偽)技術，製造出與本⼈幾可亂真、不雅影⽚之事件所在多有，⽽本次新聞爆發適逢本聯盟開幕戰、努⼒為台灣運動環境注⼊新活⽔之際；倘報導媒體⼿握影⽚卻未盡查證之責，包含送交相關檢調、鑑識單位判斷影⽚真偽，即擅斷報導，亦屬打擊台灣運動環境、推波助瀾數位性別暴⼒、網路桃⾊詐騙之共業推⼿。本聯盟除要求報導媒體應具體交待報導前究竟有無查證外，⼿上之相關事證亦應移交檢調機關，本聯盟亦會視情況，函請檢調單位命持有相關犯罪事證媒體提出說明。

三、聯盟會向下紮根，協助學⽣球員職業意識建⽴ 本聯盟以及參賽球團，既已決⼼致⼒於為台灣籃球打造職業化的環境，除積極打造提供球員更寬廣的籃球之路外，也必戮⼒向下紮根，廣辦基層籃球推廣活動，並為未來夢想踏⼊籃球員⽣涯的年輕學⼦，傳遞作為職業球員應有之認識、形象塑造跟須備知識。 聯盟不僅會跟受害球員站在第⼀線共同抵禦這些⾮法的攻擊，也會從各個⽅⾯，包含建⽴更好的產業環境，跟相關單位共同抵禦跟預防數位性別暴⼒、網路桃⾊詐騙，同時加倍努⼒給予球員更好的成⻑與協助，更不會向這些想要摧毀運動環境的⼈屈服。

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意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時新聞網)