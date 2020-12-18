在周五午夜最後期限逐漸逼近之際，美國國會繼續為完成新冠紓困協議做最後衝刺，以避免政府關閉、數百萬美國人失去失業救濟。

國會領導人表示，他們已經接近達成一項協議，向美國人提供9000億美元援助。

在聯邦撥款法案於美東時間周六凌晨12點01分失效之前，國會議員通過新年度政府支出方案與新一輪新冠援助計畫的時間地越來越緊迫。

參議院多數黨領袖麥康諾在參議院表示：「兩黨、兩院協議似乎即將到手」。他表示，國會「很可能」在整個周末工作，但也表示議員們可能必須通過一項短期的支出措施，為通過全面性的法案爭取足夠的時間。

俄亥俄州共和黨參議員波特曼（Rob Portman）接受媒體訪問時表示：「我認為我們將在周六敲定激勵方案。」

眾議院議長佩洛西表示，周四民主黨人更加接近達成共識。她向記者表示：「我們在今天早上取得一些進展，現在正在等待回音。」

佩洛西發言人漢米爾表示，一直持續到周三晚上，佩洛西與參議院少數黨領袖舒默、財政部長穆努欽進行了一連串協商，雙方均試圖敲定最終細節。他表示，他們將在周四上午再次會商，「三人都強調立即達成協議的急迫性。」

目前看來，美國國會似乎有望趕上最後期限，但即使議員們可以在期限前達成協議，隨後也必須開始撰寫法案、獲得國會兩院通過，並送交川普總統簽署，就算華府全力衝刺，這個過程也可能需要幾天時間。

目前國會領導人的目標，是將新冠援助措施納入規模達1.4兆美元的全年度政府支出法案。根據前一日國會議員透露的有限資訊，這項金額為9000億美元新冠激助方案，將包括直接對每人發放600～700美元的現金支票，以及延長的失業救濟給付。

(時報資訊)