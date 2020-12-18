歐盟反壟斷監管單位周四批准谷歌以21億美元購買Fitbit的交易，雙方並針對谷歌如何使用用戶的健康相關數據，達成限制協議。

該交易在歐美皆引發隱私權團體、消費者團體和谷歌競爭對手的抗議，認為谷歌市場影響力大，以及在擊中廣告對象上使用了用戶健康數據。

Fitbit一度為穿戴式裝置領導廠商，目前落後於蘋果小米等品牌。

谷歌對於Fitbit用戶數據將分開地儲存，有別於谷歌的廣告數據儲存，而且不會將Fitbit和其他穿戴裝置的用戶數據，投入於谷歌廣告投放的使用；用戶也可以選擇將個人健康數據儲存在谷歌或Fitbit帳戶。

谷歌在獲得用戶同意後，也將透可以過Fitbit的Web API軟體進入和訪問用戶的健康和健身數據。

谷歌將可繼續對安卓裝置製造商提供免費的、有核心功能的API介面軟體，讓製造商可以在其安卓裝置啟動該工具程式。

(時報資訊)