半導體設備及材料備品廠京鼎(3413)前三季獲利創新高，EPS達11.57元，今年受惠先進製程投資帶動營運創新高，美商大客戶拉貨動能強勁，京鼎明年展望續佳，並啟動擴廠，增添未來營運成長動能。

京鼎公司獲應用材料公司2020年傑出供應商獎。應用材料公司是材料工程解決方案領導大廠，所生產的設備用來製造幾近世界上每顆新式晶片與先進顯示器。今年共有11家廠商獲獎，其中，京鼎拿下卓越表現(Best in Class Performance)獎。京鼎協助應用材料公司在取得技術、營運卓越，以及提供客戶先進產品的努力，扮演重要的角色。

京鼎前三季受惠美系大客戶設備模組拉貨力道強勁，稅後純益9.57億元，年增155%，每股稅後純益11.57元，全年業績可望挑戰新高。展望明年，京鼎看好半導體業將持續成長，隨著半導體設備需求增加，有助京鼎半導體製程設備模組、自動化設備等發展。

京鼎前三季每股淨利達11.57元。展望第四季進入淡季，法人估營收表現恐較上季下滑，全年營運仍可望挑戰新高。

展望明年，隨著半導體大廠持續進行先進製程投資，可望帶動業績持續成長。法人看好京鼎明年營收突破百億元大關，挑戰新高紀錄。

京鼎在過去幾年於竹南廠一期擴產完成，近年效益顯現，再進行二期擴產計畫；台灣竹南二廠已正式動工，預計2022年第1季開始試產，主要為美系大客戶之半導體備品代工，產線一進入投產即可有營收貢獻。

(時報資訊)