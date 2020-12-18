歐系外資出具最新台股策略報告，估台股明年的高低區間在15,650~13,240之間，台股明年底的目標價在14,980點。該外資點名最青睞的7檔個股，台積電(2330)、環球晶(6488)、大立光(3008)、台達電(2308)、中鋼(2002)、台塑(1301)、統一(1216)等，涵蓋了電子和傳產，獨缺金融股。

外資指出，今年以來台股在亞洲市場中表現排名第二強，目前的P/B在2.6倍左右，是高於歷史均值的中位數之上。目前的股價已經反應了明年的獲利因子。建議投資人聚焦獲利被低估的產業，例如電子零組件、原物料和消費類股等。至於半導體族群，該外資認為獲利成長會延續到2022年，但由於基期偏高，2021年的獲利成長可能會趨緩。關鍵的波動因素包括:經濟復甦的幅度、智能手機的銷售量以及科技股供應鏈的庫存。

法人看好台塑手握近來熱門的兩大石化產品EVA和PVC，第4季利差擴大，本業獲利將出現驚人成長，估營業利益上看70億元，比起今年第3季和去年第4季都呈現「倍數」成長。加上新冠肺炎疫苗開發陸續傳出好消息，刺激明年經濟活動有望逐漸恢復正常，台塑營運將正式擺脫谷底。

EVA受惠大陸太陽能上半年裝機落後，下半年掀起一波搶裝潮，推升第4季太陽能級EVA需求超級強勁；配合最近球鞋市場也開始回溫，用做鞋材的發泡級EVA需求跟著上來，EVA今年下半年價格不斷衝高，預期這波EVA價格可望維持到明年農曆年。另外PVC，近期也受惠PVC乳化粉需求大增、大陸政府基礎建設、大陸水災重建、印度回補庫存等多重需求利多。台塑今年上半年受到疫情影響，營運出現虧損，第3季因認列台塑化(6505)權益法收入44.53億元及股利收入33.5億元等業外加持下，營運轉正，單季大賺103.5億元，不過實際象徵本業的營業利益僅33.57億元。前3季合併獲利為93億元，EPS為1.47元。

(時報資訊)