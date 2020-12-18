美股消息面：

1.市場看好美國國會即將通過新紓困措施，以及亞洲原油需求強勁，周四國際油價創下9個月新高。終場紐約期油漲54美分，收在每桶48.36美元，盤中最高升至48.59美元，創下3月來新高。倫敦布蘭特期油收漲42美分，為每桶51.5美元，盤中最高升至51.9美元。

2.聯準會會後重申持續挹注市場資金，並為美國經濟提供支持的承諾，以及投資人看好美國國會即將通過新紓困案，周四國際金價站上一個月新高。終場紐約2月期金收漲1.7%，為每盎司1890.4美元，盤中最高升至1901.75美元，為11月6日以來首度突破1900美元大關。

3.美國房屋抵押貸款擔保機構房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定抵押貸款利率均值為2.67%，較前一周的2.71%下滑，並為今年第15次創下歷史新低。

4.美國費城聯準銀行12月製造業指數為+11.1，遠不及市場預期的+20與11月的+26.3。製造業新訂單分項指數為+2.3，較11月的+37.9重挫。製造業就業指數為+8.5，亦較11月的+27.2大跌。

5.美國商務部公布，11月新屋動工收增加1.2%，以年率計為154.7萬戶，超出市場預期的153萬戶。建築許可數增加6.2%，以年率計為163.9萬戶，亦超出市場預期的155萬戶。

6.美國勞工部周四公布，上周(截至12月12日)美國初次請領失業給付人數較前一周增加2.3萬人，達到88.5萬人，超出市場預期的81.8萬人。上周初領失業給付人數4周均值為81.25萬人，較前一周增加3.425萬人。截至12月5日止當周，美國續領失業給付人數較前一周減少27.3萬人，為550.8萬人。

7.美國聯準會承諾長期實施量化寬鬆（QE）措施，以及美國國會可望通過新紓困案，周四美元跌至逾兩年新低。於隔夜市場，ICE美元指數一度跌至89.767，為2018年4月以來首度跌破90大關。此外，比特幣繼16日首度衝破2萬美元大關後，17日盤中一度衝高到23,774美元，再創歷史新高。

(時報資訊)