工業電腦廠立端(6245)股價11月中觸及13月高點後震盪拉回，1個月來已修正逾1成，近日止跌緩步回升。今（18）日在買盤敲進下放量強彈，勁揚6.41％至69.7元，早盤維持逾5.5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人近日轉多操作，本周迄今買超79張。

立端2020年11月自結合併營收6.52億元，較10月6.08億元成長7.24％、較去年同期6.75億元小減3.36％。累計前11月合併營收67.13億元，較去年同期69.25億元小減3.06％，仍創同期次高。

立端近年來強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，並以網安為核心，協同各垂直市場技術領導夥伴，提供網路虛擬化（SDWAN及NFV）應用的網路白牌設備解決方案，獲得Verizon在內的全球20大電信營運商認可，已完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。

而立端5年前成立電信生態系，攜手電信商、軟體合作夥伴緊密合作，共同打造5G邊緣運算平台，日前亦成功打入美國5G邊緣運算RCI聯盟，參與「未來農場Farm of the Future」智慧農業計畫，為智慧農業5G/LTE專網，提供白牌網路及運算設備。

「未來農場」第一階段計在2英畝的溫室農田上，提供即時溫度和濕度環境數據，並可遠端管理風扇、加熱器等設備，在出現問題時發出警報、立即做出回應。後續預計部署在美國2300個農場，利用自動化平台監控與控制農作物生長，提高營運效率與降低營運成本。

在5G建設帶動需求下，立端2020年第二季、第三季本業營運顯著轉強，歸屬母公司稅後淨利連2季改寫新高。帶動前三季歸屬母公司稅後淨利4.48億元、年增達29.66％，每股盈餘（EPS）3.8元，雙創同期新高。

投顧法人認為，立端第三季及去年第四季營收均站上21億元高檔，因比較基期較高，第四季營運成長動能相對趨緩，預期將出現小幅「雙降」、仍可持穩高檔。由於上半年營收受疫情影響而下滑，全年營收估與去年相當或略降，獲利仍可望維持成長。

展望後市，立端為因應營運成長所需、強化財務結構，並擴充營運範圍、進入潛在垂直市場，決議發行9億元私募無擔保可轉債，由電源管理暨自動化大廠台達電全數認購，雙方藉此正式結親，加速工業物聯網（IIoT）及5G邊緣運算等應用發展，雙方互補綜效可期。

(時報資訊)