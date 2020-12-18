晨翔近日推出新作《百分百》。（MyMusic提供）

連晨翔日前接受MyMusic專訪，捧著剛出爐的新作《百分百》，與主持人陳大天解密製作過程，讓歌迷噴鼻血的是，製作單位特別設計「Pose百分百」遊戲，美其言是考驗，其實是讓晨翔大秀性感滾床的百分百男人味，號稱拍照無死角的晨翔，連抱著鳳梨、大蔥都能讓在場工作人員讚帥。

節目錄製前，晨翔完全不知道陳大天在耍甚麼把戲，自己要在床上被考驗什麼，直到陳大天從紙箱裡拿出道具，謎底才一一揭曉；首先是有防小人功能的多肉植物，第二個則是代表旺旺的鳳梨，而最後是意味聰明頭好壯壯的大蔥，結果一樣也沒難倒晨翔，只見他依偎著多肉植物、抱著鳳梨、捧著大蔥躺在大床上，時而性感時而帥氣的展現各種姿態，超級吸晴。

原以為滾完床就大功告成，沒想到陳大天繼續出招，因晨翔演出的古裝大戲《燕雲台》剛上檔，陳大天不知從哪弄來了拖把，要晨翔拿拖把當大刀扮演關雲長，晨翔大笑二話不說拿起拖把pose一擺，立馬就是一個霸氣十足的帥關公，笑翻所有人。

(中時 )