◎HELLO KITTY來了！中華郵政聯名商品開賣

中華郵政表示，首次與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，推出9款「郵蒂幸福」聯名系列商品，由化身超萌小郵差的HELLO KITTY為大家送上滿滿的幸福和溫暖。

◎被罵「高中交男友太早」 19歲蛇蠍女找男友當街刺母親

前年19歲的女子鄭裕燕因被母親責罵「高中交男友太早」，她竟指使男友韓沅彬殺死母親，歷審考量家屬求情，依對直系血親尊親屬犯殺人罪判刑15年6月，她提上訴辯稱自己控制力明顯減低應減刑，最高法院酌以鑑定報告駁回她的上訴、全案定讞。

◎北台今天空檔好天氣！ 吳德榮：周末北台濕涼微冷

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，明日至21日受「東北季風」影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為「濕涼微冷」的天氣；冷空氣約比上一波弱2度，平地最低氣溫可降至14度左右，都會區最低氣溫則在16度左右。

◎千元有找吃五星級年菜 麗寶福容大飯店外帶超澎派

除夕圍爐不想出門也能吃到澎湃年菜！麗寶福容大飯店今年推出五道美味外帶年菜，中、西、日三種不同風味，有「港式蘿蔔糕」、「福粵傳香珍味佛跳牆」、「麗寶蒜子荷葉雞」、「田園極黑牛小排佐后里紅酒醬」、「順園乾坤醉月海雙寶」等，從點心、主食到鍋物，圍爐年菜該有的一項不少，整套人均不到千元就可帶回家，明年1月1日至2月5日止開放訂購，輕鬆將五星級年菜帶回家！

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(中時新聞網)