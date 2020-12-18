台北市議員羅智強18日上午10點到信義警分局「自首」，羅智強進入警局前表示，他一方面是聲援蘇偉碩，一方面也是表達對蔡英文總統百分之百的信任，因為蔡曾經拿著「反毒牛」的標語逛大街，人民只有相信的餘地，所以蔡可以說毒牛，他相信總統所以也可以說毒豬。

羅智強表示，蘇偉碩說毒豬要被查水表約談，甚至政府放話要關蘇3年，他請政府也把自己關3年，但是附帶的前提是也把蔡英文總統關3年，除非蔡英文承認當初毒牛的說法是造假、抹黑。

羅智強說，蘇偉碩當年是民進黨聘請講解萊劑的講師，蘇偉碩沒變，民進黨卻變了，尤其檯面上的政治人物，當初全部反萊豬。現在民進黨查水表無限上綱，用食安法封大家的口，根本是雙標黨，羅怒嗆「把蔡英文及那些政治人物全部抓去關一關」。

台中市議員羅廷瑋稍後也到分局告發民進黨網站散布不實消息，警方也依法受理。警方做完羅智強筆錄後，將依食安法函送台北地檢署偵辦。

(中時 )