中天關台屆滿一週，52台至今仍是空頻，尚未有新聞頻道遞補。21世紀基金會今天公布最新民調指出，70.4％民眾不能接受空頻，其中35.4％認為應盡快遞補其他新聞頻道，過半民眾認為由系統業者決定。藍委洪孟楷說，不希望NCC強推網管法，上演「中天2.0版本」，對網路進行戒嚴。

根據21世紀基金會公布的最新民調顯示，四成民眾不滿意現今新聞頻道的報導，其中有高達28.5％認為政治性偏頗報導。進一步交叉分析，學歷愈高的民眾滿意新聞報導的比例僅有32.4％，但民進黨支持者的滿意程度卻高達65.5％，其餘政黨偏好的受訪者滿意度僅4成左右。

在52頻道空缺之後，有70.4％認為空頻需要處理，其中有35.4％認為應盡速補其他新聞台、25.2％退回部分費用、9.8％提供無條件解約，至於由誰決定遞補頻道，近六成民眾認為應由系統業者決定，只有20.7％覺得由政府拍板。

藍委林奕華批評，近六成民眾認為NCC主委陳耀祥盼給華視進駐52台的發言不恰當，凸顯NCC的獨立性備受質疑，甚至破產，而民眾心中希望CNN進駐，除了代表國內外語頻道有限，也顯示民眾對政府最無言的抗議，認為CNN是政府最無法把手伸進媒體的頻道。

藍委洪孟楷表示，不希望NCC關閉中天後，又強推網管法，上演「中天2.0版本」，網管法的前身是OTT專法，當時就被視為劍指愛奇藝、騰訊，此時不該再轉型成追殺特定新聞頻道的方案，政府不可以複製關特定媒體頻道，而在網路上展開網路戒嚴。

台藝大廣電系教授賴祥蔚建議，民眾希望新聞頻道部要政治偏頗，為了追求民眾公共利益，NCC應委託客觀中立學術團體，對台灣電視頻道進行政治偏差的調查，才能呼應民眾期待。

(中時 )