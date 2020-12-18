苑裡蕉埔里活動中心附近18日上午傳出住宅火警，濃煙不斷從屋內竄出。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮蕉埔里活動中心附近，18日傳出1起住宅火警，消防局通報苑裡、三義、西湖、銅鑼及通霄消防分隊人車前往搶救，消防局指出，火警現場為3層樓RC建築，3樓起火，但屋內沒有人，消防人員正在滅火中，上午11時05分火勢控制。

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