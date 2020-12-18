苑裡蕉埔住宅火警 濃煙竄出動員4消防分隊搶救 11:542020/12/18 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苑裡蕉埔里活動中心附近18日上午傳出住宅火警，濃煙不斷從屋內竄出。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡蕉埔里活動中心附近18日上午傳出住宅火警，濃煙不斷從屋內竄出。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮蕉埔里活動中心附近，18日傳出1起住宅火警，消防局通報苑裡、三義、西湖、銅鑼及通霄消防分隊人車前往搶救，消防局指出，火警現場為3層樓RC建築，3樓起火，但屋內沒有人，消防人員正在滅火中，上午11時05分火勢控制。 家電股王改賣住宅一樣嚇嚇叫 禾聯「禾悅花園」大賣8成 台中西濱貨車撞吊車 車上玻璃全碎光噴滿地 (中時 ) #苑裡 #蕉埔 #住宅火警 #搶救 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊豬表決 搶救貞昌大兵 04:102020/12/16 時論廣場 苑裡青埔第2納骨塔位挨批太貴 收費調降通過代表會審議 17:492020/12/15 寶島 雲林蔦松國小 搶救家鄉最後1頭牛 04:102020/12/18 地方新聞 南庄車禍1男多處刀傷送醫 警國道攔截逮涉案4人 08:472020/12/18 社會 新坡消防分隊宣導！心燈教養院辦理場所自衛消防編組訓練 10:522020/12/18 寶島 疑撞上倒車貨車車斗 女騎士滿臉是血送醫不治 13:452020/12/17 社會 賞梅季即將來臨 牛稠坑梅園民宅遭祝融 19:512020/12/16 社會 旁有3座氧氣槽 威致鋼鐵火警出動21輛消防車即時撲滅 14:322020/12/17 社會 新北消防派遣系統升級 派遣時間縮短到20秒以內 11:502020/12/17 社會 中市民宅起火1臥床老翁受困 搶救人員破門救出 12:572020/12/15 社會 《傳產》十大熱門重劃區 1字頭房價在這 09:432020/12/18 財經 社會熱門新聞 14短裙辣妹包廂大玩「木瓜秀」 警政署狗仔隊直搗高雄色情酒店 - 社會 台中北區交通科技執法明年將上路 別跟荷包過不去 - 社會 被罵「高中交男友太早」 19歲蛇蠍女找男友當街刺母親 - 社會 兩側肋骨都斷光 老翁猥褻女童遭父母動私刑打死解剖出爐 - 社會 找不到手臂血管打針 護理師對病患一個動作讓網友感動哭翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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