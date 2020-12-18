空勤總隊黑鷹機隊復編，總統：盼圓滿達成任務保衛國人和國土。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今出席「空勤總隊黑鷹機隊復編暨廳舍棚廠落成啟用典禮」；蔡總統致時表示，經過六年的換裝、受訓，空勤總隊的黑鷹機隊，終於全部完成接機，在高雄全新的駐地設施，建構出完整的立體化救災基地。新的機隊，新的駐地，展望空勤總隊的新階段，能圓滿達成每一項任務，保護國人和國土。

總統致詞指出，剛剛已經見證了內政部空勤總隊第三大隊第一隊的復編，以及高雄駐地棚廠廳舍的啟用。她要先對大家辛苦的成果，表示肯定。

總統指出，空勤總隊肩負著救災、救難、救護、運輸和觀測等五大任務。特別是在救災救難工作上，空勤直升機一馬當先，英勇搶救人命的形象，真的是深植人心。

總統說，最近這段時間，國內旅遊的熱潮，讓登山和海上意外也變多了。光是今年到12月初為止，空勤總隊已經救援多達225人。空勤同仁，真的是非常讓人敬佩。

總統指出，從今年7月開始，也增加了空勤飛行員的攬才留才獎金，也提高飛航人員、修復人員和共勤機組員的鐘點費。更新、更好的直升機和駐地設施，以及更合理的待遇，就是為了要感謝空勤同仁的付出，要給大家足夠的保障和支持。

總統說，她也清楚，空勤總隊在整個國家救災體系中，具有關鍵的地位。三個大隊、九個中隊分布在北中南東各區，勤務都非常吃重。所以還是要請內政部繼續努力，確保空勤總隊有充足的人力，同時，也要結合中央各部會和地方政府，落實災防的宣導和教育，從根本上減少人為因素造成的救難需求。

總統強調，今天在現場還有國防部的嚴部長和國軍同仁，黑鷹直升機交接給空勤總隊的過程中，國軍幫了非常多的忙。陸軍司令陳寶餘也在場。她也要謝謝高雄市政府、高雄航空站、內政部營建署，以及民間的建築和工程團隊。大家攜手合作，為空勤總隊興建了高品質的駐地，還獲得公共工程金質獎表揚，非常不簡單。

空勤總隊黑鷹機隊復編，總統：盼圓滿達成任務保衛國人和國土。（曾薏蘋攝）

空勤總隊黑鷹機隊復編，總統：盼圓滿達成任務保衛國人和國土。（曾薏蘋攝）

空勤總隊黑鷹機隊復編，總統：盼圓滿達成任務保衛國人和國土。（曾薏蘋攝）

(中時 )