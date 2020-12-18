「什麼，太陽露臉了？！」這應該是今（18）日許多宜蘭人上午出門時內心所發出的驚呼聲，近兩個多月來，宜蘭地區幾乎一直是「泡在雨中」昨夜雨勢還不小，今天竟然出了個大太陽，也讓宜蘭人在享受溫暖的陽光的同時，臉上跟著露出了笑容。

宜蘭社群網站「宜蘭知識＋」上面也被網友們討論宜蘭出太陽的留言給洗版，網友卓楷裕戲謔地說：「有人能告訴我今天早上在天上有點圓圓亮亮的那是什麼嗎」，網友顏薇安則說「突然...覺得太陽有一種奢侈感和幸福感.....」，另外，Ben Chen則說「今天宜蘭人應該放假一天，出門曬太陽，有益身心健康，不然氣象預報說下次見到太陽說不定是明年了」。

終於盼到太陽露臉，民眾紛紛將衣物搬到戶外曝曬，連涼亭都成了曬衣場。（胡健森攝）

終於盼到太陽露臉，民眾紛紛將衣物搬到戶外曝曬，連涼亭都成了曬衣場。（胡健森攝）

太陽公公終於露臉，民眾也抓緊機會，將屋內潮濕的被縟、床單、衣物紛紛搬到太陽底下曝曬，連涼亭都成為曬衣場，另外有熱心的民眾則是趕緊拿出地刷幫忙刷洗已經因為長時間下雨而長出青苔，還造成路人滑倒的的公共通道。

不過根據宜蘭氣象局主任陳高鋤表示，這樣的好天氣恐維持不到一天，晚餐過後又會開始降雨，且未來一周也都會持續下雨，要到24日才有可能轉為乾冷的天氣。

(中時 )