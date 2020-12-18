Google Store繼先前的黑色星期物購物優惠後，年終又為消費者送上了「折扣優惠季」唷！不少訂閱Google Store電子報的朋友應該都有收到通知。如果你對於Google在台推出的產品有興趣，可以把握今年最後一波優惠來入手。

Google Store寄送的電子郵件通知信中，僅有針對Nest Audio音箱提供折扣，提供購買兩件（一件NT$3180）可以省下700的優惠。不僅如此，也針對Nest mini提供優惠，原價是NT$1785，降價至NT$1435，可省350。Chromecast則也提供降價200的優惠，從原價NT$1445調降到NT$1245。

此外，雖然在促銷的電子郵件中沒有特別提到，但是Google也針對部分Pixel手機提供的降價優惠，幅度不小！Pixel 4 64GB 從原價NT$24600調降到NT$17220，現省7380；Pixel 4 128GB 則從原價NT$27600調降到NT$19320，現省8280（如今已缺貨）。而目前Pixel 4也僅剩純粹黑的款式，就是白的款式已無庫存。Pixel 4 XL 64GB則是從原價NT$29550調降到NT$20685，現省8865；Pixel 4 XL 128GB則是從原價NT$32550調降到NT$22785，現省9765（如今已缺貨），目前Pixel 4 XL 128GB兩款顏色都已缺貨。

購買Pixel 4a 5G手機的話，價格沒有因為這次活動而調降，但是可獲得等值NT$2000的Google商店促銷代碼，未來購買其他商品也可以小省一筆。而Google本次並未針對Pixel 4a以及Pixel 5（5G手機）進行降價。

Google方面並未很明確的指出本次折扣優惠季活動會持續到什麼時間，而參考Nest Audio提供購物優惠的時間點，預計將會持續提供至12月31日止，有興趣的朋友可以把握時間來選購自己所需的產品。

(科技)