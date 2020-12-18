一名網友說他的鄰居因為開的汽車很老舊，車門從不上鎖，抱持著「被偷沒差」心態，沒想到他日前上車準備發動時，發現後座出現一名神情詭異的女子，該女整支手臂上都是血跡、傷痕，穿著破爛睡衣，口中還一直喃喃自語、要求載她回家，嚇得鄰居當場「連滾帶爬」逃出車內。

該網友在PTT上發文表示，他的鄰居日前準備出門上班，進入汽車後，赫然發現後座出現一名陌生女子，該女子神情詭異、穿著破爛的睡衣，整隻手臂上都是傷痕血跡，手上還疑似拿著尖銳物品，讓鄰居嚇得直接「連滾帶爬」地逃出車內，之後鄰居返回車內用手機錄影，女子一直要求載她回家，後來警方才將該女帶走。

男子不鎖車門，日前發現一陌生女子滿是血跡地躲在後座，當場嚇瘋報警。（圖／翻攝自PTT）

該網友之後在文章留言處補充說，他的鄰居先前因為開的車是快20年的March，車輛較破舊，下車後都不鎖門，抱持著「被偷了也沒差」心態，自從發生此事後，該鄰居再也不敢再把汽車停在外面，下車後一定確認車門上鎖，上車前都會先巡過車子內外。

許多網友看到文章後紛紛留言，網友回應，「太誇張了，上車一定鎖門的，現在太危險」、「不管車子多破爛，都一定要鎖啊」、「我確認完車內才會上車，所以上車就是趕快關門鎖門」、「 我都先關怠速熄火，但看了你這篇我決定以後先鎖門」、「一上車就馬上鎖門，鎖完才發動」。

(中時新聞網)