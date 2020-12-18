嘉義47歲康姓婦人原是護理人員，4年前因罹患小腦萎縮症而長住衛福部嘉義醫院護理之家，發病時即發願遺愛人間，在家人支持下，簽署器官捐贈同意書，17日病逝，完成嘉義醫院今年第1樁眼角膜捐贈成功案例，18日家屬向醫院致謝。

17日晚上康女士病逝，部嘉醫院由成大醫院協助摘除她的眼角膜，完成器官捐贈，她的先生及次子陪她走完人生最後一程，感謝部嘉對康女士的照護，並成就捐贈器官的美事，撫慰了家屬，也讓她能透過捐贈眼睛，看見世界的溫暖。

康女士捐贈器官，醫護人員致哀，同時向她致敬。（嘉義醫院提供）

部嘉醫院推廣器官捐贈，讓愛永留人間。（嘉義醫院提供）

嘉義醫院院長黃元德表示，感謝康女士及其家人對社會付出大愛，嘉義醫院持續推廣器官捐贈，2018年有7件、2019年16件、今年26件，簽署器捐人數持續上升，但等待器官移植挽救生命的人仍然很多，期待更多人響應器捐救更多人的命。

社工室主任林佳慈說，啟動器捐後就要分秒必爭，完成器捐者與家屬的心願，有意願捐贈器官者，應與親友妥善溝通，建立共識，預先簽署器官捐贈同意書，一旦生命危急，由親友協助完成心願，讓生命永續。

(中時 )