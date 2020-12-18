俄羅斯莫斯科古典芭蕾舞團自8名確診者後，昨晚移至集中檢疫所隔離後，引起部分團員不滿，其餘44名團員將18日搭機離台，對此，北市副市長黃珊珊表示，外館向中央申請讓舞團在今天離境。

黃珊珊表示，北市府昨天希望將舞團移置到安心檢疫所，衛福部長陳時中原本也說能在飯店專區管理，北市原則上也同意，只要中央給北市公文，外館向中央申請讓舞團在今天離境，希望可以就地安置不要移動，但福華飯店不接受，因不是防疫旅館，自認沒有能力照顧，最後協調移置檢疫所。

黃珊珊指出，針對舞團成員對移置不滿，主要是因為他們覺得很麻煩，因本來向中央申請今天離境，認為離境前一天為什麼還要這樣做，但後來得知是飯店的憂慮，就同意轉赴安心檢疫所。

黃珊珊說，我們也沒有怪罪任何人意思，但是小心一點比較好，尤其是藝文泡泡，一般來說應該是14天居家檢疫，還有7天自主健康管理，自主健康管理時，不建議到公共場所而且要全程戴口罩，因此基於專業判斷，北市堅持再一次採檢。

至於被質疑藝文泡泡破了，黃珊珊認為，訂一個標準規定就應該徹底的執行，大家防疫標準都應該一致，台灣邊境管制這麼嚴，不應該因為藝文泡泡，而有標準不一致的情況，但這是中央的職權，地方是防疫的第一線，只能提出建議，那如果有標準不一致，就會無所適從。

(中時 )