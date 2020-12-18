foodpanda全台上萬名外送夥伴，都能獲得公司發送的大甲媽交通平安符。（陳淑娥攝）

foodpanda 與大甲鎮瀾宮合作打造「聯名交通平安符」，18日舉行過火儀式。（陳淑娥攝）

foodpanda全台上萬名外送夥伴，都能獲得公司發送的大甲媽交通平安符。（陳淑娥攝）

全台最大即時外送平台 foodpanda ，首度與台中大甲鎮瀾宮合作打造「聯名交通平安符」，18日舉行過火儀式，祈求大甲媽庇佑上萬名外送夥伴，一整年行車平安、好運，預計明年農曆年前，每位外送員工都能拿到心靈小物。

foodpanda台灣董事總經理方俊強今天上午帶領 foodpanda團隊，在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤陪同下，一同參與「向天上聖母行參香祈福典禮」，並將「聯名交通平安符」進行過火加持，為全台外送夥伴祈求行車平安。

顏清標指出，foodpanda是目前最夯的，大家想吃什麼手指動一動，30分鐘內就送過來，兒媳婦也常常叫，不管下雨或天冷不想出門時，都非常方便，也希望這些外送員騎車要小心，在媽祖的庇佑下一切平安。

方俊強表示，平安符是台灣人傳統祈福、祈求平安必備的心靈療癒信物，foodpanda 除了落實道路安全教育訓練外，特地透過與鎮瀾宮共同打造「聯名交通平安符」』保佑行車平安，盼藉由過火加持，讓平安符發揮媽祖神力，庇佑外送員一整年平安好運。

營運總監余岳勳提到，foodpanda 領先業界，率先為外送夥伴投保全時段意外團體保險，今年 12 月 1 日起，更提高外送夥伴全時段人身意外團體保險的投保金額至300萬，且從夥伴加入 foodpanda 第一天即享有此保障。

Foodpanda表示，與大甲鎮瀾宮聯名打造「聯名交通平安符」，預計將於 2021 年 1 月中旬開始發放給外送夥伴，詳細領取資格及細節將依公告為準。

(中時 )