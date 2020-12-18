中方海軍直升機超低空沿著高速公路飛行

也不知該說是驚人，還該說是危險，微博上公開的影片顯示，1架昌河飛機工業的直–8直升機出現在高速公路上，以超低空飛越的方式，從汽車駕駛的頭頂呼嘯而過。

據《戰區》（The War Zone）網17日報導，目前在微博上瘋傳的起碼有兩段影片。而影片是從車內拍攝，一開始就出現中方海軍直–8飛越車頂，沿著高速公路低飛，輪子幾乎碰到路面。

分析指出，影片拍攝的時間和地點都不明，但真正的問題在於，這究竟在做甚麼？除了拍攝影片的車輛外，高速公路上似乎沒別的車。要是沒有事先周全的精心策畫和安全措施，這架海軍直–8超低空飛行是極危險的。也因此，這很可能是某種事先安排的驚人演出。

直–8體型相當龐大，最大起飛重量據說近2.9萬磅（約1.3萬公斤），有3具發動機，而美國陸軍的UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機則重約2. 2萬磅（約1萬公斤）。而它是以1970年代末時，中方向法國少量採購的SA 321「超級黃蜂」（Super Frelon）直升機為基礎打造。

多年來，中方空軍，海軍和民用航空部門都配有不同版本的直-8，其中有直-8J艦載運輸型、直-8S搜索救援型，還有直-8JH醫療撤離型等。然而，專門研究中國大陸空軍的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）指出，影片中出現的直升機上缺乏標記，意味它很可能是隸屬海軍陸戰隊，負責戰鬥搜索救援與訓練的最新型艦載直升機直-8C。

而直-8C裝有3台渦軸-6C單轉子渦輪軸發動機，採用先進的前掠大小葉片軸流壓氣機技術，海平面標準狀態下發動機起飛功率可達1300kW，具有良好的高溫性能。而唯一不足是較重，因此動力艙和排氣管外形設計酷似老直8，與直-8F系列區別很大。

未來直-8C可望上075型等大型兩棲攻擊艦，但最後它仍將被有重大更新的直-18所取代。

(中時新聞網)