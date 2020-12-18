中共中宣部出版局副局長馮士新17日在2020年度中國遊戲產業年會上表示，目前，國家層面的實名驗證系統已基本建成，正組織企業分批接入，在2021年6月1日前，所有上線運營的遊戲須全部接入。

馮士新指出，防沉迷是遊戲行業落實社會責任的集中體現，是遊戲管理工作的頭等大事。新修訂的「未成年人保護法」對遊戲防沉迷提出了明確要求。

東方財富網報導稱，目前大陸監管部門對於遊戲未成年人保護的措施一直在持續推進。2020年3月，大陸國家新聞出版署下發了「關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知」，要求遊戲廠商防止未成年人沉迷遊戲，要實施網路遊戲賬號實名制度和嚴格控制未成年人使用網路遊戲時段時長。

按照該通知的要求，3月15日開始，遊戲廠商申報版號時需說明實名註冊系統、時長控制、付費控制、遊客模式等設置標準。廠商需要截圖實名註冊、未成年人遊戲超時和未成年人超額消費相關提示畫面，並提供防沉迷系統上線前無法有效審核內容的保證書。出版單位需要提供對遊戲防沉迷系統審查的過程和結論。

依據上述通知，大陸國家新聞出版署要求有條件的遊戲廠商還要完成玩家實名驗證，等中宣部實名認證系統開發完後與之對接，並做好接口編寫規範。

(工商 )