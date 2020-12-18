A股開低走高，早盤上證指數收升4點。

上證指數先跌後升，一度失守3,400點，低見3,396點，其後重上3,400點，收報3,409點，升4點或0.13％，成交人民幣（下同）2,149億元。

深成指最多升50點，高見13,939點，半日收報13,915點，升25點或0.19％，成交2,483.16億元。

滬深300指數報5,019點，升1點或0.03％；創業板指數報2,795點，升9點或0.34％。

(工商 )