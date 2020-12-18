滬指半日升4點 深成指升25點 12:002020/12/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股開低走高，早盤上證指數收升4點。 上證指數先跌後升，一度失守3,400點，低見3,396點，其後重上3,400點，收報3,409點，升4點或0.13％，成交人民幣（下同）2,149億元。 深成指最多升50點，高見13,939點，半日收報13,915點，升25點或0.19％，成交2,483.16億元。 滬深300指數報5,019點，升1點或0.03％；創業板指數報2,795點，升9點或0.34％。 《港股》昨漲200點 恆指今快吐光 港股開低走低 跌近200點 (工商 ) #上證指數 #收報 #半日 #深成指 #成交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 深灰翔龍將服役 俯視高原、南海 04:102020/12/18 焦點新聞 外資空單增 台指期跌逾百點 04:102020/12/18 證券．權證 消費旺 陸內需基金漲聲大 04:102020/12/18 投資理財 《盤中解析》美紓困有解 周線7連紅拚了 10:342020/12/18 財經 馬雲再受挫 湖畔大學分校喊卡 04:102020/12/18 兩岸要聞 《期貨》三大期指2漲1平 1月台指期開高4點 09:092020/12/18 財經 穩匯優先 市場解讀「干預不放手」 04:102020/12/18 財經要聞 富邦投信：萬四避險 反向ETF優選 04:102020/12/18 專題周報 《晨間解盤》資金輪動快速(日盛投顧提供) 09:312020/12/18 財經 《日股》11月核心CPI創逾10年新低 日經無精打采 12:332020/12/18 財經 七成民眾不能接受52台空頻 藍委籲NCC勿上演「中天2.0」 11:532020/12/18 政治 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 - 財經要聞 - 工商時報 擔心印度還不了債 今年外資流出近4000億破紀錄 - 財經 打房升級！房地合一稅趨嚴 - 財經要聞 - 工商時報 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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