將成為台灣首家以細胞療法為核心的上櫃公司-長聖（6712），預計明年1/8掛牌，該公司12/18日起至12/22止競拍，底價115元。該公司挾著已有18項細胞療法獲TFDA核可，加上三項臨床的臍帶間質幹細胞UMSC01，將與美國藥廠洽談授權下，法人預估將有機會掀起競拍熱潮。

長聖專注於免疫細胞及幹細胞等新興藥物研發，董事長劉銖淇表示，該公司具有五大競爭優勢。

目前已與4家醫學中心（包括中國附醫)、3家區域醫院與1家區醫院,總計8家醫院獲特管辦法核可合作·一共取得18項核可（17件免疫細胞+1件幹細胞)，取得核准件數為廠商中最高。而特管辦法中癌症為最大之應用領域·統計所有廠商的通過項件·其中長聖有17件為癌症領域·占比40%遙遙領先。

此外，長聖的樹突細胞疫苗(ADCV01)治療惡性腦癌，正在台灣進行新藥臨床二期試驗，可望受惠於潛在「再生醫療製劑管理條例」的修訂而提前上市。

劉銖淇表示，長聖的異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)具有特殊細胞培養技術與獨特施打途徑具完整專利佈局，應用於急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與新型冠狀病毒感染症(COVID-19)，已獲美國與台灣FDA進行新藥臨床一期與二期臨床試驗。

至於CAR001可望因治療實體瘤、異體移植成為突破性CAR-T療法，長聖也因異體細胞的來源，可事先製造保存並於需要時取用(off-the-shelf)，具有大規模生產並降低成本的潛力。

在生產部分，長聖三所細胞製劑廠區(其中兩所依循PIC/S GMP建置)，具有充沛的生產線可供應成長中的龐大細胞療法市場。

(工商 )