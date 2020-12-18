華裔廚師Jason Wang王凱傑因美國料理節目《廚神當道》一炮而紅，他當年以一碗台式蛤蜊湯讓「地獄廚神」Gordon Ramsay高登拉姆齊讚不絕口，更因此開啟明星主廚之路，今年更擔綱台灣大型料理選秀節目評審之一。他留在台灣五個月，除了空擋時間到處尋找在地食材，更不斷品嘗台灣美食，其中最常去一家台麵餐廳，還與老闆結緣，成為台麵紅燒牛油醬拌麵代言人。

台麵經營者吳府聰源自永安市場內近一甲子歷史製麵店的第三代，家傳事業讓老闆對於麵條的品質、粗細和彈牙程度相當重視，而為了做出好吃麵條，更在每天清晨4點就在市場裡製麵，吳府聰表示：「台灣因為每天的天氣和濕度都不一樣，所以我靠的是家傳50多年來的老經驗，就是想把麵做到最好。」秘制的牛油醬加上麵條，就是他心中的完美組合。

Jason Wang王凱傑因愛美食成為代言人。（淘禧娛樂提供）

台麵紅燒牛油醬拌麵是拌麵料理包，麵條在手桿和日曬下口感Q彈，搭配採用鮮榨牛油再拌炒陳年辣豆瓣的秘制醬料，完全原味呈現，王凱傑也說：「這次回台，真的感受大家都有根深蒂固的防疫觀念，明顯感覺到用餐習慣的變化，我相信，在家料理會成為未來全球趨勢。」

(中時 )