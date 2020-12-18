宏正(6277)集團公司-宏電科技因應業務成長及產值提升，原高雄辦公室於本月喬遷至高雄亞太財經廣場大樓37樓，宏正集團董事長陳尚仲表示：高雄新辦公室的搬遷，為宏電科技經銷及系統整合商夥伴們，提供更完善的IT科技與AV專業影音整合的產品體驗。客戶在專案規畫前期，來到展示區實測ATEN產品與了解性能後，對於導入客戶端的實際應用將會更有把握。

宏電科技於今年5月購入台灣32年知名品牌-儀信EHS機櫃之產能、專利、商標等權利。高雄分公司除了與原儀信EHS機櫃業務合併擴大業務服務外，並在會議室建置以ATEN環控為指揮系統的會議室情境，展示企業常用的功能與效果，測試區規畫中控室情境以模擬實際的操作環境，機房端整合基礎建置設施，提供給客戶嶄新的解決方案整合系統體驗，兼具業務商談及真實的應用情境。

高雄辦公室所規畫的會議展示空間可容納4到8位，搭配2x2電視牆與會議系統，展示企業所需要的遠端會議視訊功能，即時協作討論，而過去讓企業IT人員耗費時間人力的多裝置閞關及設定工作，在導入ATEN環控系統後，僅需透過桌上的按鍵，一鍵啟動所需要會議情境，包含啟動電源、布幕、電視牆，為主持會議者同步開啟主機等等。

鑑於需求日益成長的監控系統，要求影像品質更加清晰。測試區同時展示了控制中心/戰情指揮中心所需要的拼接電視牆；搭配4K KVM over IP訊號延長器KE8950，具備ATEN獨具的低壓縮技術保持影像不失真並具高精細的視訊品質。模擬控制室操作台情境，監控人員可以藉由ATEN獨家無縫切換技術，只要在螢幕移動滑鼠，跨視窗即可靈活切換不同來源的主機或攝影機放大監看或控制操作。

機房區域規畫資料中心所需要的基礎設備建置；包含通過多項國內外認證的專業機櫃、具遠端操作功能的多電腦切換器KVM、節能電源分配器PDU，訊號延長器，環控主機，電視牆系統等等。歡迎客戶前來參觀或攜帶其它設備測試相容性，也為專案規畫前期，讓使用者實際體驗其方案所呈現的效果與功能。

(時報資訊)