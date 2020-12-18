力拓集團(Rio Tinto)在周四任命財務長史陶荷姆(Jakob Stausholm)為下任集團執行長，打破外界預估，即力拓在損毀神聖的原住民岩石遮蔽物，為彌補形象，將借調外部候選人的預期。

礦產集團力拓毀損了澳洲4.6萬年歷史的原住民岩石古蹟後，儘管合法，仍遭公眾和投資人撻伐，導致執行長Jacques和兩位副手的下台。

力拓選擇了內部的候選人，讓銀行家和投資人感到意外。英國一退休基金主管表示，這樣的決定似乎進一步證實該集團公司治理的貧乏，以及缺乏可信任的接班規劃；這將引起外界對力拓企業文化的質疑，以及顯示董事長Thompson在接班人選上並未與投資人進行諮詢。

董事會對洞穴爆炸安的調查，對於Thompson的任期蒙上陰影。

摩根史坦利分析師則表示，由財務長上台接任，顯示(集團)整體策略沒有太多變化，並可降低管理階層轉換的中斷現象。

澳洲國會的調查要求力拓對原住民支付賠償金，並完全地修復岩石掩體。

(時報資訊)