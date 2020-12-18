知情官員今天透露，美國能源部及負責維護美國核武儲備的國家核子安全局握有證據，顯示駭客入侵內部網路。這場網攻行動屬於大規模間諜活動的一環，至少已影響6個聯邦機構。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，微軟公司（Microsoft）也證實，微軟在疑似由俄羅斯發動攻擊多個美國政府機構的大規模網攻行動中遭波及，受害政府機構還包括負責維護美國核武儲備的單位。

微軟發言人今天在致每日郵報的聲明中證實，已在公司內部網路偵測到駭客透過美國資訊科技公司SolarWinds發出攻擊的惡意程式碼並加以移除，但否認旗下有任何產品遭到影響。

美國政治新聞機構Politico消息指出，能源部和國家核子安全局在聽取能源部資訊長坎皮奧（Rocky Campione）簡報後，今天開始就這起網攻事件協調通知國會監督機構。

能源部和國家核子安全局（NNSA）在隸屬聯邦能源管理委員會（FERC）、位於新墨西哥州和華府的山迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）及洛薩拉摩斯國家實驗所（LANL）、國家核子安全局安全運輸辦公室和能源部里契蘭（Richland）外勤辦公室網路發現可疑活動。

官員指出，駭客在聯邦能源管理委員會能做的破壞比其他機構還多，官方已掌握高度惡意活動的證據，但並未多做解釋。

官員表示，持續協助聯邦政府因應這場大規模駭客活動的網路安全和基礎設施安全局（CISA）本週向聯邦能源管理委員會表示，局內分身乏術，可能無法分配必要資源來因應此事，因此，雖然聯邦能源管理委員會屬於半自治機構，能源部仍會分配額外資源來協助調查這起網攻案。

(中央社)