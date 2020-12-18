日本靠日本海側地區受到強烈冷氣團影響降下大雪，其中在新潟縣部分，研判仍有約1000輛汽車卡在積雪的高速公路動彈不得，有駕駛靠吃雪止飢，另有3人因身體不適被送醫治療。

日本放送協會（NHK）報導，東日本高速公路公司及警方表示，關越自動車道從16日下午開始出現大量車輛因雪無法行駛，最嚴重時曾造成雙向回堵約15公里。

相關單位後來派出機具進行除雪，到今天上午6時左右，已先排除往新潟方向車道的受困狀況。不過，研判仍有約千輛欲前往東京方面的車，依舊堵在大雪中，相關單位正緊急進行排除作業。

東日本高速公路公司表示，受到大雪影響，關越自動車道（類似高速公路）位於新潟縣內路段，從小出交流道到鹽澤石打交流道間往東京方向車道，截至日本時間今天上午10時止，仍有約1000輛汽車受困大雪，無法動彈。

東日本高速公路公司原本表示，上午7時已紓解車潮到剩68輛，但後來撤回這項說法。東日本高速公路公司表示，之所以會有2個時間點數據不同的情況，主要是因為漏算了隧道等內避難車輛。

由於許多人因長時間受困身體不堪負荷，消防單位表示，至今已將3人送醫。

大雪造成此路段車輛無法動彈，已進入第3天。大雪從本月16日開始影響關越自動車道，往東京方向的車輛都受困雪中。這段期間內，東日本高速公路公司持續在鄰近多數交流道，引導車輛勿上高速公路。

位於新潟縣南魚沼市的鹽澤石打交流道，今天完成除雪後，部分車輛已可以下交流道到一般道路，分別前往各自目的地。

好不容易結束受困雪中的駕駛，個個顯出疲態，其中有駕駛已在車上待了近40個小時。

開車要從新潟縣新發田市返回埼玉縣公司的男性說，雖然相關單位有到高速公路上發給大家飲水及食物，但要上廁所就很辛苦。

另一位駕駛貨車要返回埼玉縣的男性說，上了高速公路後，前方車輛開始點亮雙閃燈，接著就陷入動彈不得的情況，「食物也吃完了，只好吃雪止飢」。

(中央社)