高雄榮民總醫院台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩，近期發表反萊豬言論遭政府「查水表」，退輔會今呼籲媒體及蘇偉碩勿再以榮總醫師身分發表萊克多巴胺不實言論，遭質疑國家機器動起來打壓蘇偉碩。民眾黨立委蔡壁如痛批，媒體及蘇醫師都有註明是榮總「前」醫師，這是既定事實，沒有問題，為什麼退輔會也要加入戰局，難道是要表達效忠，政府有需要這樣對付小市民嗎？政治追殺會不會太誇張。

退輔會稍早發出採訪通知，副主委李文忠將於下午2時於立法院議場簽到處受訪，主題是輔導會呼籲媒體及蘇偉碩醫師勿再以榮總醫師身分發表萊克多巴胺不實言論，遭質疑政府刻意追殺打壓蘇偉碩。

對此，蔡壁如表示，蘇偉碩是專業醫生，如果講話沒科學根據，可以用醫師法或傳染病特別條例開罰，蘇醫師曾任榮總台南分院精神科醫師是事實，不曉得退輔會跳出來要講什麼，為什麼退輔會也要加入政府追殺蘇偉碩的行列，難道是藉此表達效忠。

蔡壁如認為，蘇偉碩有時候講話太誇張，容易被斷章取義，像是養豬飼料問題，卻被解讀成空氣中會散布萊劑，政府相關單位若有疑慮，應該針對其發言釐清，現在不僅是「查水表」，連醫師身分也要被質疑，政府這樣做會不會太誇張，專業問題應該要回歸專業解決。

(中時 )