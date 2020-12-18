黑衣男子被瞬間打趴在地上。（圖／翻攝自秒拍）

陝西咸陽一處高速公路收費站日前成了「格鬥場」，3名男子因為行車糾紛，無視交通安全扭打在一起，其中身穿白衣的男子宛如「拳神」附體，短短10秒內出手3拳，當場打趴對方2男壯漢。

白衣男子忍無可忍直接出手。（圖／翻攝自秒拍）

根據《中國新聞周刊》報導，身穿黑衣的楊姓男子因有急事，行經高速公路時和身穿白衣相姓男子駕駛的車輛搶道，雙方因此發生口角，最後演變成肢體衝突大打出手

畫面中可看到，楊男與同車的李男下車挑釁相男，3人拉扯期間，楊男妻子也與相男的女友動起手來，楊男看到後便將相男女友一把推開，甚至拉著車門要相男下車，還對其女友動手施暴，態度相當囂張。

相男看到這種情況忍無可忍出手，頓時讓收費站變成格鬥場，但相男不僅拳拳到位，而且掌握進退與攻擊時間點，10秒出手3拳，立即將楊、李兩名黑衣男子打趴在地上。

一旁交警本來想勸和3人，卻被白衣男子的身手嚇了一跳，退後好幾步，一旁民眾也看得瞠目結舌。事後，民警對雙方當事人進行了批評教育，確而白衣男確實是練搏擊出身，警方在雙方介入下經協商後已達成和解，白衣男子同意賠償對方醫療費。

(中時新聞網)