家暴案件層出不窮，許多受害人在一開始選擇隱忍，最後受不了折磨殺人。大陸黑龍江嫩江市韓玲（化名）隱忍家暴近50年，最後忍無可忍，趁丈夫張強（化名）熟睡時，用擀麵棍把人活活打死。由於她的遭遇相當悲慘，上百村民幫忙求情；法院也在近日做出判決，依故意殺人罪判韓玲5年有期徒刑。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，66歲韓玲與66歲張強結婚近50年，期間經常家暴，導致韓玲的眼睛一眼失明看不見，眼眶青紅、膝蓋紅腫，走起路來總是一拐一瘸。張強自2017年開始，更加頻繁毆打，不僅要韓玲罰跪，甚至數次用鐵鍊將人綁起來，不讓她外出。

（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

2019年12月20日晚上，韓玲再一次受到丈夫毆打，最終忍無可忍，趁夜晚用擀麵杖擊打丈夫頭部，把人活活打死。韓玲2個兒子心痛地說，家中經濟幾乎靠母親做小生意維持，但父親總對母親家暴，嚴重時把人打到骨折、口吐白沫。

韓玲兒子透露，母親多次逃走，卻都被父親抓回來，只能繼續被打。事發後上百村民為韓玲發聲，希望法律可以對她網開一面，給予輕判。而該村的婦女主任表示，未來將盡力杜絕家暴事件發生，希望女性地位得到提高。近日法院做出判決，依故意殺人罪判韓玲5年有期徒刑。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)