新北市新店警分局17日舉行防搶圍捕演練，模擬銀行遭搶劫。（新店警分局提供）

新北市新店警分局17日舉行防搶圍捕演練，模擬銀行遭搶劫。（新店警分局提供）

新北市新店警分局17日舉行防搶圍捕演練，模擬銀行遭搶劫。（新店警分局提供）

新北市新店警分局17日舉行防搶圍捕演練，模擬銀行遭搶劫，2名歹徒得手後隨即上車逃逸，江陵派出所所長第一時間到場了解狀況並設置封鎖線。並轉報偵查隊長進行車牌辨識追蹤歹徒逃逸方向。

警方實施追車攔截圍捕。透過車牌辨識後，警分局立即於各大路口設置天羅地網，沿路追蹤歹徒車輛，並且以口袋戰術，將歹徒逼進死路，準備進行逮捕行動。

因歹徒挾持一名人質，使得警分局員警不敢輕舉妄動，透過偵查隊長廖武郎心戰喊話後，才終於讓歹徒釋放人質並紛紛棄械投降。

新店警分局指出，行動為模仿真實情況，動員轄內市區派出所、偵查隊以及交通分隊，及請求鄰近文山一分局前來支援圍捕，前後動用60名警力、警車28輛，攔截圍捕總長3.3公里，過程與真實案發情境相仿，使員警能夠過演練更加熟悉重大刑案發生時應採取之相關作為。

情境演練並加入媒體記者採訪環節，隔絕於警方封鎖線外，並於充分掌握相關情資後，再由偵查隊長接受訪問，強化警分局輿情處理應變能力。

(中時 )