台中市議會18日舉行「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第3次會議，多名議員關切2018年捷運人員考試是否涉及不公，要求政風處調查，拖3個多月沒結果，政風處長詹政曇表示，發現部分考生成績合格卻沒錄取的疑點，8月12日已移送法務部廉政署，但議員不滿政風處連錄取門檻都不清楚，要求趕快調查給考生一個交待，如有不法也要揪出來。

市議員陳政顯、楊正中表示，2018年捷運招考人員，有考生投訴考試結果不公，要求政風處調查，但調查數月不見結果，而且連筆試和口試的比例都不清楚。

台中市議員陳廷秀（左）、楊正中表示，2018年捷運招考人員，有考生投訴考試結果不公，要求政風處調查，但調查數月不見結果。（盧金足攝）

台中市議員楊正中（右）批評，2018年捷運筆試和面試，連比例都不知，到底筆試標準連明訂幾分，門檻都講不出標準。（盧金足攝）

市議員朱元宏表示，政風處應針對進用人員涉舞弊案，調查案不公開，但至少應有移送多少人員，移送事實和犯罪條文，人事時地物，政風處無法交待。

市議員陳廷秀說，考試有錄取門檻，但是錄取比例無法掌握，難說服人。

詹政曇表示，針對考試當下分數差異，保全資料，8月12日移送廉政署，後續偵查由廉政署處理，移送原因是發現有相當分數及格人員並未獲錄取，即到達錄取分數的考生，少數沒有錄取。

但議員批評，2018年捷運筆試和面試，連比例都不知，到底筆試標準連明訂幾分，門檻都講不出標準，難道分數都沒有？有多少人進入口試階段？楊正中大罵「難道會寫名字，就能進入口試 ？」報告查的零零落落。

政風處人員緊急找出當年考試簡章，與考試標準評比說明，但議員不滿意該說法，要求盡速查出考試是否步及舞弊不法。

(中時 )