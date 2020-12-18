清潔隊同仁人才濟濟，有會鐵工的、會噴漆的，他們利用下班時間，花了將近一個月的時間，打造出這6隻鐵牛。（員林公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市公所，為了迎接即將到來的金牛年，發揮巧思由員林清潔隊同仁，將平日回收的資源回收物，將大型水桶、廢油桶等，打造6隻型態不同，色彩繽紛的鐵牛，18日清潔隊將製作好的鐵牛，擺放到員林公園內，吸引民眾目光爭相拍照，直呼好可愛。

由清潔隊打造的環保鐵牛，以「放牛吃草、牛轉乾坤」為主軸，陪伴民眾迎接金牛年，另外在水池前廣場，還邀請雲林北港「帶偶回家工作室」，打造花盆人偶，並在樹上掛滿馬卡龍色的花盆燈飾，營造溫馨的聖誕節氣氛。

員林市長游振雄表示，清潔隊同仁人才濟濟，有會鐵工的、會噴漆的，他們利用下班時間，將收集回來的廢料，製作成可愛的鐵牛，鐵桶做成身體，廢棄椅背就變成牛角，水管則是牛尾巴，相當有創意，也特別表揚同仁黃智明，構想、焊接等重要工作，都是由他一手包辦。

游振雄說，清潔隊透過資收物再利用的方式，與民眾互動達到寓教於樂效果，讓民眾知道清潔隊以身作則，資源回收物不僅僅只是回收垃圾，發揮創意還能妝點市容，也希望每位市民都能成為環保小尖兵，一起維護乾淨整潔的幸福員林。

(中時 )