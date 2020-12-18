新竹縣地價及標準地價評議委員在12月14日召開，預計明年元旦公告新竹縣110年公告土地現值評議作業，明年最高地價宗地由竹北市縣福段284地號永豐銀行蟬連，全縣110年公告土地現值上漲0.55％，調整後公告土地現值占一般正常交易價格比例為90.21％，整體漲跌幅趨緩。

竹北市縣福段284地號已蟬聯新竹縣近10年地王，公告土地現值為每平方公尺25.4萬元，每坪約84萬元。最高地價區段則是竹北市光明六路東一段，竹北交流道至自強南北路間的商業區路線價區段，還有莊敬北路至莊敬二街停八BOT地價區段，每平方公尺約24萬元；最低地價區段則位於尖石鄉山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每平方公尺為80元。

新竹縣政府今年於全縣舉辦14場公開說明會，考量到調整作為對於不動產交易、稅賦公平及整體經濟影響，全縣110年公告土地現值上漲0.55％，調整後公告土地現值占一般正常交易價格比例為90.21％，整體漲跌幅趨緩。

地政處表示，新竹縣2018至2020年公告土地現值占一般正常交易價格（市價）已達90％，因此明年公告土地現值調整作業，以全縣各鄉鎮市整體均衡性為方向。統計全縣110年地價調整作業期間，從2019年9月2日至2020年9月1日，實價登錄案件揭露件數為12600餘件，相比前期10700餘件相比，有上升趨勢，也顯示不動產交易市場有回溫跡象。

地政處長魏嘉憲指出，近年將持續推動地價區段畫分細緻化、合理化，，110年新增地價區段數63個，全縣13鄉鎮市土地共劃分3769個地價區段，持平區段約占84％，下跌區段約占1％，上漲區段約占15％，上漲因素多為整體開發區開發期程、土地使用管制變更、反映實價登錄動態等。

(中時 )