可口可樂（Coca-Cola）17日（周四）宣布將在全球裁員2,200人，其中包括在美國裁員1,200人，因新冠病毒疫情迫使這家全球最大汽水廠商必須加速企業重整。

可口可樂今年8月曾表示，由於業績受到疫情危機打擊，將在美國、加拿大、波多黎各展開4,000人的自願離職方案以精簡人力。

該公司周四指出，疫情並未導致人力簡化的原因，但卻是促使公司加速重整的催化劑。截至去年底，可口可樂全球員工約8萬6,200人，其中美國約1萬人。

(工商 )