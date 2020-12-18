可口可樂擬全球裁員2,200人 12:102020/12/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可口可樂（Coca-Cola）17日（周四）宣布將在全球裁員2,200人，其中包括在美國裁員1,200人，因新冠病毒疫情迫使這家全球最大汽水廠商必須加速企業重整。 可口可樂今年8月曾表示，由於業績受到疫情危機打擊，將在美國、加拿大、波多黎各展開4,000人的自願離職方案以精簡人力。 該公司周四指出，疫情並未導致人力簡化的原因，但卻是促使公司加速重整的催化劑。截至去年底，可口可樂全球員工約8萬6,200人，其中美國約1萬人。 全球人壽 獲經部雙獎肯定 陸有錢人更有錢 財富增長超美 (工商 ) #可口可樂 #全球裁員 #美國 #重整 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－牛年「牛」轉乾坤 04:102020/12/18 專題周報 陸港觀盤－陸股2020領先全球 2021樂觀以待 04:102020/12/18 全球財經 籌資規模達410億美元 歐科技業今年吸金 創新高 04:102020/12/18 全球財經 丘鈦擬分拆昆山微電子回A股上市 04:102020/12/18 全球財經 專家傳真－拜登時代對2021的Z世代留學美國前景 04:102020/12/18 專題周報 全球首個地區 歐洲新冠肺炎病故破50萬 04:502020/12/18 國際 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 04:102020/12/18 財經要聞 疫情來亂 今年結婚對數恐新低 04:102020/12/18 金融．稅務 疫氣昂揚 JINS創新突圍 搶眼球商機 推AI數位配鏡與開發防霧眼鏡搶市 04:102020/12/18 產業特刊 提升心理防疫力 不怕無常打亂生活 10:002020/12/18 健康 俄芭蕾舞團未染疫44人 指揮中心：今搭機離台 06:562020/12/18 生活 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 要聞 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 - 財經要聞 - 工商時報 台積電大跌台股才會崩 謝金河給散戶5字訣 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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