行動短影音平台 TikTok發布台灣2020年度回顧排行榜，包括最受歡迎名人、最受歡迎趨勢，以及由用戶票選出的最受歡迎創作者排行榜。新冠肺炎疫情的影響讓 2020 年充滿挑戰，然而 TikTok 上的歡樂與創意，串聯了全球用戶互相分享生活、渲染快樂，陪伴用戶一同度過困難的防疫時期。

TikTok公布2020 年度回顧。（TikTok提供／黃慧雯台北傳真）

GEM鄧紫棋、許凱皓、任家萱Selina佔據名人榜上人氣寶座，而防疫「#洗手舞」、爆紅迷因「#一剪梅」、特效「#變身漫畫」與魔性舞蹈「#走到哪跳到哪」等更在台灣颳起風潮，成為2020最夯趨勢。TikTok人氣票選的最受歡迎創作者，則由人氣創作者 串串李川、Han、云 拿下前三高票。在新冠肺炎疫情的影響下，TikTok成為居家防疫必備App之一，全球用戶透過 TikTok傳播正能量，讓 #居家扭扭舞、#pewpewpew 等挑戰掀起熱潮，使人們在居家隔離期間也能互相連結、激發無限創意。

TikTok熱潮席捲全球娛樂產業，台灣藝人紛紛入駐與粉絲互動，分享第一手的最新消息與日常的有趣花絮。在 TikTok公布的年度十大名人排行榜中，GEM鄧紫棋、許凱皓、任家萱Selina、王心凌、Bii畢書盡、A-Lin、李玉璽Dino、楊丞琳、GEmma吳映潔、韋禮安皆入榜，其中鄧紫棋粉絲數突破 140 萬，坐擁人氣王寶座。TikTok提供用戶發揮創意的平台和工具，讓粉絲能利用舞蹈、歌曲、創意特效，與喜愛的明星作獨一無二的互動。

TikTok公布2020 年度回顧，2020 年度最夯迷因與特效包含「#一剪梅」、特效「#變身漫畫」與 「#我教你學」 系列影片等。（TikTok提供／黃慧雯台北傳真）

TikTok也同步公開年度最受歡迎趨勢，整理出年度引爆話題、帶起風潮的十大影片。其中台灣人最愛的迷因「#一剪梅」、特效「#變身漫畫」、魔性舞蹈「#走到哪跳到哪」與合拍功能「#跟我一起唱」皆入榜。

充滿話題性的年度梗王「超強系列」、年度驚悚動畫「阿毛鬼故事」，以及年度情感劇場 「恩恩來了」也是榜上名單。此外，身受台灣人喜愛的還有TikTok的年度傳授王「#知識」 與 「#我教你學」系列影片，將運動健身、理財投資、語言學習、拍攝技巧等一網打盡，應有盡有！最受矚目的年度正能量活動 「#負評請走開」則邀請畢書盡、李玉璽等名人參與，號召粉絲一同維護良好社群氛圍。

TikTok也邀請用戶票選出心目中的最佳創作者，由人氣創作者 串串李川、Han、云 、毛克利的毛、輪胎行老謝、美姬、綸綸老師、FreeFire馬克葛格、恩恩來了，與丁小鈺の魔術日記拿下殊榮。更重要的是，截至 2020 年底，TikTok已有 4 位破百萬追蹤的本地創作者，包括人氣網紅黃氏兄弟、以「走到哪跳到哪」爆紅的廖妹仔、拍攝手法絢麗的云，以及仿妝達人美姬。TikTok創作者們發揮無限創意，利用多元平台與全球用戶互動交流。

(科技)