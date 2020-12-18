NBA球星Duncan Robinson，近期成阿舍食品年度代言人。（阿舍食品提供）

台灣乾拌麵、快煮麵市場蓬勃，整年擁有近12億商機，加上今年疫情影響，民眾在家自煮需求大幅提高，除了在台灣穩定熱銷外，包括阿舍乾麵等也揚名海外，登上美國泡麵達人推薦必吃名單，甚至連NBA球星都主動要求代言，可謂食品界的台灣之光。

阿舍乾麵2010年曾發生醬包膨脹事件，一度遭到停業，繼微風集團進駐後成為旗下子公司，食安與品牌形象度都大幅躍進，已穩坐台灣乾麵品牌龍頭，約有4成的市占率，今年營收約8億元，其中海外市場更占上5億元，還擠進商業雜誌《Inc.》評選全美前500大企業。阿舍總經理羅大為表示，明年計畫於台南再闢新廠，就是為了出口美國的龐大需求量。

阿舍食品高成本導入啤酒廠管線生產醬包，使生產效率穩定。（吳奕萱攝）

阿舍在美國市場深耕，2019年打進美國Costco，跨全美各州、夏威夷及阿拉斯加，也將銷售拓展至Safeway、Whole foods、Walmart、Amazon等當地主流通路，不止當地華人購買，連墨西哥、印度人都青睞台灣的乾拌麵。近期阿舍紅燒牛肉麵再度登上「美國泡麵達人」里納許（Hans Lienesch）的全球排行前5名；甚至NBA熱火隊頭號三分射手－Duncan Robinson，因為愛吃原味乾麵，主動聯繫成為代言人，意外讓NBA球星替台灣推廣美食。

羅大為表示，目前台南工廠一天約生產32萬包，預估明年再開新廠後，產量綜合能來到50萬包，加持供應美國、加拿大，甚至進一步深耕日本香港市場，繼當年膨包事件後，阿舍加強產線生產品質，例如採用啤酒廠管線生產醬包，1台攪拌設備對應8台充填設備，讓管內壓力一致化，確保生產穩定。此外，阿舍麵體的速成乾燥達18小時，領先其他同業，加強麵體品質與口感。

阿舍食品積極外銷美國，一年海外營收達5億台幣。（吳奕萱攝）

阿舍台南工廠每天發貨美國。（吳奕萱攝）

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