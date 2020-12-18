華為技術公司今天指出，將在法國開設一座手機網路設備的製造工廠，成為華為在中國以外首座生產這樣設備的工廠。

法新社報導，華為至少將投資2億歐元（約新台幣70億元），讓這座設於東部城鎮布呂馬特（Brumath）的工廠得以運轉，初始將創造300個工作機會。

這座工廠靠近法、德邊界，目標每年為歐洲市場生產10億歐元設備。

華為聲明指出：「將此廠建立在歐洲交叉點，將為已在歐陸擁有23個研發中心、逾百間合作大學、超過3100家供應商和一條有效供應鏈的華為增添生力軍。」

華為作這項宣布之際，正面臨美國聲稱這家中國電信巨擘的行動網路設備存在間諜活動風險，並指控它幫助北京監視維吾爾族穆斯林等壓力。

華為否認華府對北京可藉其設備窺探語音和數據流量的指控，但法國在內愈來愈多國家已祭出限制，甚或徹底禁止華為設備加入他們的5G行動網路。

此外，華為也否認本月稍早對它涉及在中國測試人臉辨識軟體的指稱，這項軟體在辨認出維吾爾少數族群臉部時，可將警訊傳給公安。

(中央社)