翌通國際公司負責人張瑞源等人見大陸對白糖徵收高關稅的保護政策，竟想利用台灣的自由貿易區作為走私白糖闖關大陸的中繼站，並將貨運船舶出口報單的卸貨港虛填為日本沖繩及韓國濟州，2年時間走私上萬噸白糖進大陸，台北地檢署偵查後，依偽造文書等罪起訴張瑞源等5人，報關、船舶代理業者6人緩起訴。

檢調接獲檢舉，大陸因內需擴大，為穩定境內糖價、保護糖商，對進口白糖採高關稅政策，稅率高達60到80％，最高曾到95％，張瑞源等人見走私白糖到大陸可獲巨利，於是自糖價便宜的泰國買進大量白糖，放在台北、台中的免稅自由貿易區，再伺機走私進大陸。

張瑞源等人為了讓船隻出港程序合法，竟然將台灣的出口報單申請書，偽填目的港為日本沖繩、韓國濟州，實際上卻利用陳舊的散裝貨輪將泰國白糖裝進1噸裝的太空包，每船500噸左右運往不詳的大陸港口卸貨，或與大陸船隻在海上交易，2017、18年走私成功超過20船次，上萬噸白糖闖關大陸，不法獲利數千萬元。

北檢展開調查，張瑞源等人坦承走私及偽填報單申請書犯行，並供稱大陸降低白糖關稅後，他們已經不再走私，循正常管道出口白糖到大陸；檢察官依偽造文書等罪起訴貨主張瑞源等5人，報關及船舶代理商6人則各依繳交國庫20到50萬元不等的條件，緩起訴1年。

(中時 )