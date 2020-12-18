「多年不見」詐騙老梗又出現！台南1名謝姓婦人日前接獲老同學以Line聯絡，對方聲稱因更換手機失聯，想和謝婦重拾同學情，雙方一陣噓寒問暖後，對方即佯稱因投資股票失利，借10萬元周轉，謝婦一時心軟下，答應先借款5萬，郵局人員發現婦人匯款神情有異通報警方，及時保住婦人私房錢。

白河分局東山分駐所警方12月15日中午，接獲轄區郵局張姓行員來電指稱，1名婦人欲提領現金匯款5萬元疑似遭詐騙，所長黃志賢獲知後立即趕赴現場了解，警方到場後，發現謝姓婦人（58歲）已將5萬元匯款單填寫完畢，於是趨前詢問謝婦。

台南白河警分局分局長陳明宏（左二）得知警方聯手東山郵局成功阻詐，前往表揚張姓行員。（圖／警方提供）

謝婦告知警方，日前接獲1名呂姓老同學LINE聯絡，對方聲稱，因更換手機失聯，好不容易和她取得聯繫，雙方聊天數日後，該名同學表示，因玩股票投資想借現金10萬周轉，她一時心軟，但因手邊錢不多，只能借對方5萬元，於是至郵局匯款。

警方聽完謝婦轉述，即告知謝婦可能遇到詐騙集團，隨後並致電聯繫該名呂姓同學，結果對方表示並未更換Line帳號，也未向謝婦借錢行為，謝婦才恍然大悟，感謝警方積極協助及行員機警，才保住她辛苦存下積蓄。

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(中時新聞網)