聯樟慈善關懷文化協會與台灣省六桂宗親會苗栗分會，18日在頭屋鄉皇家高爾夫球場舉辦寒冬送暖活動，邀請眾多球友參加趣味賽，並於活動中捐獻華山基金會10萬元做公益。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

聯樟慈善關懷文化協會與台灣省六桂宗親會苗栗分會，18日在頭屋鄉皇家高爾夫球場舉辦寒冬送暖活動，邀請眾多球友參加趣味賽，並於活動中捐獻華山基金會10萬元做公益。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

華山基金會與台灣省六桂宗親會苗栗分會，18日在頭屋鄉皇家高爾夫球場舉辦寒冬送暖活動，邀請眾多球友參加趣味賽，並於活動中捐獻10萬元款項做為「愛老人、愛團圓」經費，溫暖舉動，讓這個寒冬添置不少溫暖。

華山基金會苗栗分會指出，頭屋鄉有長輩獨自扶養患有精神疾病的子女，因擔心小孩獨自生活會有危險，平時僅待在家中陪伴子女鮮少外出活動，更不要提及有促進社會參與的機會，首次拿起球桿在眾多專業人士指導下揮出人生第一桿，興奮之情溢於言表。

台灣省六桂宗親會表示，春節即將到來，透過趣味賽活動的小額善款，希望可以幫助這些三失長輩，過一個溫暖好年。六桂宗親會苗栗分會理事長江貴熙表示，希望藉由會員小小善舉，推動社會公益的理念深耕地方」，呼籲鄉親一起守護老寶貝，讓愛零距離。

華山基金會苗栗縣縣站長杜靜容指出，六桂宗親會用心地邀請弱勢長輩體驗活動，讓長輩能夠走出家門活動筋骨，延緩失智退化之外，更是獨居在家長輩漫長孤寂晚年生活的一大亮點，美好回憶。

華山基金會目前在苗栗縣內17個鄉鎮服務約1000名弱勢長輩，但年度服務經費仍不足，希望各界伸出援手，每年1萬5000元送愛到偏鄉，支持苗栗守護弱勢長輩，一同將愛傳送到偏鄉角落，愛心專線：037-561833 陳小姐。

(中時 )