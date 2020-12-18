「呼籲廢止公寓大廈禁養寵物規定」記者會。（趙雙傑攝）

公寓大廈以規約禁止住戶遛狗、飼養寵物時有所聞，造成飼主與社區衝突與困擾，動保團體今呼籲朝野立委支持廢止「公寓大廈禁養寵物規定」，並提出「好社區、好飼主」七大公約，期盼盡速完成修法，打造寵物友善的居住環境。對此，民進黨立委蔡適應、國民黨立委林奕華各自提出修法版本，主張刪除不得飼養動物之文字，並授權公寓大廈所有權人會議得依法，自行訂定住戶飼養寵物之合理管理規定。

根據現行《公寓大廈管理條例》第23條規定，「允許社區另訂規章禁止住戶飼養寵物」，只要所有決人會議通過，即可禁止住戶在公寓大廈內飼養動物；另第16條也明定「住戶飼養動物，不得妨礙公共衛生、安寧及安全，但法令或規約另有禁止飼養之規定時，從其規定」，也就是說社區有權禁養寵物。

台灣防止動物虐待協會研究專員陳庭毓指出，現行公寓大廈管理條例第16條第4項授權，可以透過規約禁止住戶飼養寵物，這是剝奪住戶權利跟自由，甚至迫使飼主搬家或棄養動物，這不合理，本法應該遵守其環保、噪音等相關法規，住戶彼此尊重，不需要禁養寵物。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸表示，台灣自詡為友善動物的國家，這惡法無疑是自打耳光，而且侵害人權，讓飼主淪為次級公民，被社區排擠封殺，呼籲朝野立委支持修法。

蔡適應說，公寓大廈得以規約方式禁止住戶飼養寵物，造成鄰里爭執怨懟，衍生社區問題，希望透過修法，能以符合法律環保衛生的寵物飼養公約，取消禁止飼養寵物的規範。

林奕華認為，隨著時代進步，毛小孩被視為家人照顧，為兼顧住戶和諧，仍要求管委會制定相關公約，以維繫鄰里和諧。

(中時 )