打房再升級？房地合一稅制初步研議將短期持有定義由二年拉長為五年。擁有50年歷史的合環建設總裁黃正勝說，日前政府提出貸款成數減少的政策自己是認同的，但5年內買房要課這麼高的稅，會把建築業打死，官員應該要深思熟慮，想清楚在做什麼，建築業不是八大行業，是有繳稅的，別把建築業打死後，再想辦法補救。

合環建設今年適逢50週年，黃正勝說，公司在建築界只是小小的螺絲釘，努力在新店區深耕，這50年來每次政府打房好像都很隨性，現在房地產業界最大問題是缺工，利潤被缺工侵蝕，工地早就看不到年青人、外勞又進不來，未來要怎麼辦，這些都是千絲萬縷的關係，未來缺工的問題會更加嚴重，台灣技職行業已經被打趴了，大家應該要適才適所，不要全部的人都去念大學，這個問題希望政府能夠正視，想辦法解決。

合環LANDMARK案是新店市中心最大都更案，將打造42層SC鋼骨混凝土的新店核心最高摩天大樓，產品規劃為29~76坪，每坪成交價落在70~80萬元，低樓層可見到6字頭，新店當地區域客占約50%左右，總價帶2000~6000萬左右，10月17號開盤至今，銷售已破8成。

黃正勝說，合環LANDMARK案的基地是荒廢近30年市中心大基地，這是民國80年拆掉的部分公寓開始興建，但沒想到84年時廠商倒閉，造成一個大坑，工程也無法延續，消費者十分可憐，公司思考後決定接手，耗費8年時間成功取得建照、順利動工，原本預期4年後即可完工，但在缺工的情形影響下，完工日期恐將延到5年後。

合環積極推動都市更新，2010年落成、新店第一件都更案「合環御景」，預計於2022年完工、新店第一件危老都更案「合環永新」，本次新店市中心最大都更案「合環LANDMARK」的策動，都是締造新店城市建築發展史、翻轉城市面貌的經典代表作。

(時報資訊)