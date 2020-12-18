受惠於新冠肺炎疫情帶動全球包裹運送量繼續激增，聯邦快遞（FedEx）上季獲利表現與本季營收展望意外強勁，但該公司仍對這場疫情持續帶來的不確定提出警告，受此影響，聯邦快遞盤後股價下挫3.6%，報281.75美元。

聯邦快遞公布，第二財季（截至11月30日）營收年增19%，為206億美元，優於市場預期的194.5億美元。經調整後淨利年增97%，為13億美元，經調整後每股盈餘為4.83美元，優於市場預期的4.01美元。

此外，電商貨運部門FedEx Ground上季每日平均包裹量年增29%，達到1230萬件，平均每件營收年增7%，為9.42美元。

不過，該公司未對2021財年提出營運展望，稱這場大流行病的不確定性持續存在，以及與疫情相關的成本增加。

財務長Michael Lenz表示，儘管整體環境仍不明朗，但我們預期2021財年下半年營收可望增長，因為對公司服務的需求不斷升高。

在美國主管機關批准輝瑞疫苖投入緊急使用後，聯邦快遞本周稍早宣布已展開首批新冠肺炎疫苗的配送工作。而隨著莫德納疫苖料將於下周也開始投入配送，加上此時正逢年底購物宅配的高峰期，包括聯邦快遞在內的貨運公司恐將迎來「物流地獄」。

(時報資訊)