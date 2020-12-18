美女主播林佩潔最近在節目《旗開得勝》中介紹金山一日遊，最新一集逛金山老街遊覽到有「金山哈根達斯」之稱的雪豹冰城時，被老闆娘的熱情感動，她也自信表示自家產品都是真材實料，沒吃到會後悔，好客的她瘋狂請林佩潔試吃，讓節目組下註解「我們如果繼續待下去，應該每種口味都吃得到」。

林佩潔介紹的金山一日遊中，繼先前集數參訪財神廟、月老廟、泡湯後，最新一集邀大家一起逛金山老街，第一站是有名的「阿嬤ㄟ等路」專賣地瓜片厚切紅心地瓜片，接著來到金山麻荖創始店「阿玉麻荖」，並見到傳說中的「阿玉」本人，她表示做這行已經做到變成家族企業，兒子、孫子都接手幫忙。

阿玉蔴荖招牌芝麻和經典花生口味，讓人一口接一口停不下來。（圖／旗開得勝）

20201217《旗開得勝》金山限定美食你吃過了嗎？ 主播零形象失心瘋吃遍老街

阿玉透露，從小是和媽媽一起開始做麻荖，當時沒有店面，做好了用袋子裝，騎著摩托車沿街叫賣，芝麻是招牌口味，花生是傳統口味，兩種都很經典，是用道地的麥芽糖製成，不會黏牙，現在大多都做小顆的，但阿玉透露自己偶爾還是會做長條狀的，因為有客人要求拜拜得用長條的，「我也喜歡做長的，長的利潤比較好」。

號稱是金山哈根達斯的雪豹冰城有超過20種口味。（圖／旗開得勝）

林佩潔接著介紹雪豹冰城，老闆一開始就推薦用57號地瓜做成的冰淇淋，不僅Q彈又很香甜，她強調一切都純手工，要把地瓜切丁、蜜汁，蜜好了才能來做冰淇淋，費工但很天然，對店裡的冰淇淋超有自信，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)