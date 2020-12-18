疫後台中首展！由台灣連鎖加盟促進協會與上聯國際聯合主辦的「第19屆台灣連鎖加盟創業大展台中展」今（18）日起至21日於大台中國際會展中心登場！包括黑沃咖啡、築間幸福鍋物、麥味登、拉亞漢堡、康青龍等60多家連鎖加盟品牌參展，預期4天展期，可望吸引看展人潮突破12萬人次。

台灣連鎖加盟促進協會表示，今年展覽規劃有連鎖美食、咖啡飲品、品牌設計、美容養生、環保科技、經銷代理、創業顧問、設備器材等內容，展出近200格展攤，包括知名連鎖早餐、茶飲品牌、創意餐飲、無人商店等皆參展力挺，眾多知名連鎖加盟品牌共襄盛舉，「餐飲」與「非餐飲」的比重為70％比 30％。

該協會強調，此次台中加盟展展出多種新形態趨勢及創意美味餐飲。搭上最近外送熱潮，許多連鎖加盟店皆減少地理因素影響，大幅提升3-5成業績；更有廠商因應外送，推出專屬設計包裝盒，讓外送人員與美食更衛生、安全與方便；還有廠商結合AI人臉辨識科技，打造出智慧無人點餐機與送餐櫃；還有號稱隱形口罩的迷你鼻罩智慧互動機，各大業者皆準備好迎接後疫情時代的所有商機。

迎接寒季來臨，火鍋業者紛紛推出各種噱頭搶攻商機，有廠商融合文青風格，更有廠商首度推出小火鍋3.0，增加50種以上食材自助吧，高CP值吃到飽。

此次台中加盟展集結多元加盟廠商，並推出專屬展場加盟優惠，築間餐飲集團旗下的「築間幸福鍋物」品牌，加盟展推出前兩年保證每年毛利888萬元，果然吸引大批加盟主詢問。

另外，現場更是舉辦『創業行銷大師論壇』，廣邀產官學界專業講師，針對創業名人成功經驗分享、創業市場的開發及選擇、連鎖品牌經營、品牌行銷攻略、創業實務的注意要點等多元內容。

(工商 )