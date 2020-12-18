奈及利亞西北部卡齊納州一所學校最近遇襲，數百名學生被擄，聖戰組織博科聖地聲稱是他們所為之後，當地官員表示，今天有300多名男學生獲釋。

卡齊納州（Katsina）坎卡拉（Kankara）鄉下一所學校11日遭到攻擊，初步認定是罪犯所為；當地有名的強盜已恐怖滋擾多年。

不過，聖戰團體博科聖地（Boko Haram）則聲稱卡齊納州襲擊案是他們幹的。2014年在奇博克（Chibok）有276名女學生被綁架，就是博科聖地在幕後操作。

經6天折磨後，當地官員表示，男學生已獲釋。

州長馬塞瑞（Aminu Bello Masari）表示，344名學生目前已和安全主管單位在一起，今晚將移往卡齊納。他們會受到適當醫療照顧，之後再與家人團聚。

究竟最初有多少學生被擄，目前仍未確定，也不清楚是否所有被綁學生都獲釋。

博科聖地今天公布的一段影片中，一名焦慮的青少年表示，他是520名遭綁的學生之一。

安全單位一名消息人士說：「沒人能夠說出被綁學生的精確人數。」他又說，在歹徒與政府談判後，這些男學生被丟在森林中。

(中央社)